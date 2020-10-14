Регистрация Вход

Личный кабинет

Регионы

Категории

Терминалы

Регулирование

Платежные системы

Ты сам составляешь рейтинг

Важно мнение каждого трейдера, рейтинг не продается, вы составляете его сами.

Самые надежные брокеры

Только проверенные брокеры которые приносят результат и держат марку.

Только настоящие отзывы

Ежедневная проверка, не пропускаем заказные и провокационные отзывы.

Рейтинг форекс брокеров

Мы сами трейдеры и понимаем насколько важен правильный выбор брокера для прибыльной торговли.
Наша команда проделала колоссальную работу, чтобы найти надежных брокеров, которые не вмешиваются в торговлю и предоставляют лучшие условия. Сейчас у вас появился шанс не терять время и деньги на тестирование брокеров, а сразу начать комфортную торговлю.

Брокер
Рейтинг
Информация
Спред
741.8
Рейтинг
79 5 3
Отзывы
$0
Мин. депозит
1:1000
Макс. плечо
IFSC
Спред
431
Рейтинг
57 2 3
Отзывы
$50
Мин. депозит
1:1000
Макс. плечо
BVIFSC
Спред
522.8
Рейтинг
36 10 5
Отзывы
$0
Мин. депозит
1:1000
Макс. плечо
Спред
491.2
Рейтинг
29 13 3
Отзывы
$0
Мин. депозит
1:1000
Макс. плечо
Спред
481.6
Рейтинг
17 5 2
Отзывы
$1
Мин. депозит
1:500
Макс. плечо
Спред
454
Рейтинг
0 1 0
Отзывы
$
Мин. депозит
-
Макс. плечо
Спред
451.4
Рейтинг
1 0 3
Отзывы
$10
Мин. депозит
1:2000
Макс. плечо
Спред
448
Рейтинг
0 2 0
Отзывы
$
Мин. депозит
-
Макс. плечо
Спред
445.8
Рейтинг
16 5 0
Отзывы
$0
Мин. депозит
1:1000
Макс. плечо
Спред
445
Рейтинг
0 0 0
Отзывы
$
Мин. депозит
-
Макс. плечо
Спред
444.2
Рейтинг
8 8 2
Отзывы
$5
Мин. депозит
1:888
Макс. плечо
Спред
433
Рейтинг
0 0 0
Отзывы
$
Мин. депозит
-
Макс. плечо
Спред
415
Рейтинг
0 0 0
Отзывы
$
Мин. депозит
-
Макс. плечо
Спред
414.8
Рейтинг
10 8 6
Отзывы
$100
Мин. депозит
1:200
Макс. плечо
Спред
414
Рейтинг
0 0 0
Отзывы
$
Мин. депозит
-
Макс. плечо
Спред
399
Рейтинг
0 0 0
Отзывы
$
Мин. депозит
-
Макс. плечо
Спред
398
Рейтинг
0 0 0
Отзывы
$
Мин. депозит
-
Макс. плечо
Спред
394
Рейтинг
0 0 0
Отзывы
$
Мин. депозит
-
Макс. плечо
Спред
393.2
Рейтинг
36 12 2
Отзывы
$0
Мин. депозит
1:500
Макс. плечо
Спред
391.8
Рейтинг
26 18 10
Отзывы
$1000
Мин. депозит
1:100
Макс. плечо
Спред
384
Рейтинг
0 1 0
Отзывы
$100
Мин. депозит
1:300
Макс. плечо
Спред
382
Рейтинг
0 1 1
Отзывы
$200
Мин. депозит
1:500
Макс. плечо
Спред
380
Рейтинг
0 0 0
Отзывы
$
Мин. депозит
-
Макс. плечо
Спред
380
Рейтинг
0 0 0
Отзывы
$
Мин. депозит
-
Макс. плечо
Спред
378.2
Рейтинг
6 0 3
Отзывы
$0
Мин. депозит
1:200
Макс. плечо
Спред
376
Рейтинг
0 0 0
Отзывы
$
Мин. депозит
-
Макс. плечо
Спред
366.6
Рейтинг
1 0 0
Отзывы
$10000
Мин. депозит
1:100
Макс. плечо
Спред
364
Рейтинг
0 0 0
Отзывы
$
Мин. депозит
-
Макс. плечо
Спред
361
Рейтинг
0 0 0
Отзывы
$
Мин. депозит
-
Макс. плечо
Спред
353
Рейтинг
0 0 0
Отзывы
$
Мин. депозит
-
Макс. плечо
Спред
346
Рейтинг
0 0 0
Отзывы
$
Мин. депозит
-
Макс. плечо
Спред
345.8
Рейтинг
5 1 9
Отзывы
$100
Мин. депозит
1:500
Макс. плечо
Спред
342
Рейтинг
1 0 1
Отзывы
$1
Мин. депозит
1:3000
Макс. плечо
Спред
337.8
Рейтинг
10 3 0
Отзывы
$1
Мин. депозит
1:1000
Макс. плечо
Спред
330
Рейтинг
0 0 0
Отзывы
$
Мин. депозит
-
Макс. плечо
Спред
329
Рейтинг
0 0 0
Отзывы
$
Мин. депозит
-
Макс. плечо
Спред
326
Рейтинг
1 0 1
Отзывы
$1
Мин. депозит
1:200
Макс. плечо
Спред
325
Рейтинг
0 0 0
Отзывы
$
Мин. депозит
-
Макс. плечо
Спред
324.2
Рейтинг
0 1 3
Отзывы
$1
Мин. депозит
1:200
Макс. плечо
Спред
323
Рейтинг
0 0 0
Отзывы
$
Мин. депозит
-
Макс. плечо
Спред
315
Рейтинг
0 0 0
Отзывы
$
Мин. депозит
-
Макс. плечо
Спред
309.2
Рейтинг
4 0 0
Отзывы
$50
Мин. депозит
1:50
Макс. плечо
Спред
308
Рейтинг
0 0 0
Отзывы
$
Мин. депозит
-
Макс. плечо
Спред
303
Рейтинг
0 0 0
Отзывы
$
Мин. депозит
-
Макс. плечо
Спред
300
Рейтинг
0 0 0
Отзывы
$
Мин. депозит
-
Макс. плечо
Спред
288
Рейтинг
1 1 0
Отзывы
$25
Мин. депозит
1:500
Макс. плечо
Спред
272.4
Рейтинг
29 7 0
Отзывы
$1
Мин. депозит
1:400
Макс. плечо
Спред
269
Рейтинг
0 2 0
Отзывы
$25
Мин. депозит
1:1000
Макс. плечо
Спред
263
Рейтинг
0 0 0
Отзывы
$
Мин. депозит
-
Макс. плечо
Спред
261.2
Рейтинг
8 0 1
Отзывы
$500
Мин. депозит
1:300
Макс. плечо
Спред
250
Рейтинг
0 0 0
Отзывы
$
Мин. депозит
-
Макс. плечо
Спред
248
Рейтинг
0 0 0
Отзывы
$
Мин. депозит
-
Макс. плечо
Спред
245.4
Рейтинг
44 12 8
Отзывы
$1
Мин. депозит
1:1000
Макс. плечо
Спред
230
Рейтинг
0 0 0
Отзывы
$
Мин. депозит
-
Макс. плечо
Спред
229
Рейтинг
0 0 0
Отзывы
$0
Мин. депозит
1:0
Макс. плечо
Спред
184
Рейтинг
0 0 0
Отзывы
$
Мин. депозит
-
Макс. плечо
Спред
164
Рейтинг
0 0 0
Отзывы
$
Мин. депозит
-
Макс. плечо
Спред
140.4
Рейтинг
3 1 0
Отзывы
$30
Мин. депозит
1:500
Макс. плечо
Спред
135.2
Рейтинг
1 1 0
Отзывы
$0
Мин. депозит
1:50
Макс. плечо
Спред
0
Рейтинг
0 0 0
Отзывы
$
Мин. депозит
-
Макс. плечо
Спред
0
Рейтинг
0 0 0
Отзывы
$
Мин. депозит
-
Макс. плечо
Спред
0
Рейтинг
0 0 0
Отзывы
$
Мин. депозит
-
Макс. плечо
Спред


Все Forex брокеры

Последние отзывы

Негативный отзыв
Вчера в 20:50
Добрый день всем коллегам. Я как и вы потерял крупную сумму в just2trade вышло 13000$. Как и многие из вас написал кучу негативных отзывов о компании. Когда начал понимать, что деньги таким образом не вернуть, решил поискать выход из ситуации в которую влип. Перечитал кучу форумов, прочитал сотни отзывов, понял что позитивные только от сотрудников. Спустя время нашел человека, который помог мне вывести свои средства и наказать обидчиков. И тогда понял, что бумеранг всё же им вернулся обратно. За подробностями пиши на почту Vladimir10041973@yandex.ru
Негативный отзыв
14 октября 2020, 21:24
Друзья, хочу рассказать вам о своем горьком опыте работы с Admiral Markets. Я даже подумать не мог что работая с ними могу потерять довольно крупную сумму на ровном месте. Посетил много форумов, изучал отзывы, понял что позитивные только на каких-то сомнительных ресурсах, которые никак не отображают реальную картину происходящего. Не видитесь на их обещания. Они все работают только на одно – вытянуть с вас как можно больше денег, любыми способами и под любым предлогом. Из-за ограничения количества символов в комментариях не могу все описать. Могу рассказать про их способы выманивания средств по почте: a1exzaharov@yandex.ru
Негативный отзыв
30 сентября 2020, 13:20
Альпари - мошенники с многолетним стажем. Не доверяйте им свои деньги. На межбанк заявки не выводят. Манипулируют терминалом и т.д. В рекламе счета ECN должны выводить заявки на межбанк, на самом деле не выводятся. Обыкновенная кухня. Ниже подробное описание схемы работы этих жуликов. Все отзывы, которые ниже, заказные. Могу подтвердить все документально. Каждый, кто когда-либо приходил на тренинг Форекс компаний в России, это как правило крупнейшие Alpari, Forex Club и TeleTrade, слышал, что организация обещает передавать сделку банку, а сама должна являться только посредником. Типы счетов у Форекс организаций Чтобы понять так ли это и как работает механизм передачи сделок контрагенту, вначале следует разобраться какие типы счетов открывают Форекс компании: 1) DD (dealing desk), предусматривает обработку ордеров в дилинговом центре, без вывода на межбанковский рынок. Такая схема часто называется Форекс-кухней; 2) NDD (non-dealing desk ), компания частично сама обрабатывает сделки, частично передает контрагенту; 3) ECN (electronic communication network) - сеть, схожая с принципом работы пиринговый (P2P) сетей, по аналогии с torrent, когда игроки торгуют между собой; 4) STP (straight through processing ) - вывод заявок клиентов Форекс компании напрямую к поставщикам ликвидности, число которых может быть ограничено; 5) DMA (direct memory access) - вывод сделок трейдеров напрямую к поставщикам ликвидности, заявки клиентов перекрываются объемами конкретных поставщиков ликвидности. Однако грань отличий всех типов счетов у крупных Форекс компаний Alpari, Forex Club и TeleTrade стирается. Происходит это от того, что каждый бренд имеет несколько зарегистрированных компаний. Одни из которых являются поставщиками ликвидности, другие Форекс дилерами. Так, в соответствии в частью 2.14. Базового стандарта, опубликованного на сайте Банка России, Alpari Limited является поставщиком ликвидности. И это в отдельности от своей основной деятельности Форекс дилера. То есть компания сама себе может передавать сделки своих клиентов. Выходит, что в любом случае ордера обрабатываются внутри Группы компаний. Сам себе поставщик Как это происходит в детальности? Пример Группы компаний Alpari. По информации с сайтов компаний Группы, Альпари имеет следующие российскую и иностранные организации: 1) Российское Общество с ограниченной ответственностью "Альпари Форекс", сайт https://www.alpariforexdealer.ru; 2) Иностранный Alpari Limited, Cedar Hill Crest, Villa, Kingstown VC0100, Saint Vincent and the Grenadines, регистрационный номер 20389 IBC от 2012 г. (зарегистрированный в офшорном государстве Сент-Винсент и Гренадины); 3) Alpari Limited, 60 Market Square, Belize City, Belize, регистрационный номер 137,509, (зарегистрированный в офшорном государстве Белиз); 4) Alpari Research & Analysis Limited, 17 Ensign House, Admirals Way, Canary Wharf, London, United Kingdom, регистрационный номер E14 9XQ (зарегистрирован в Великобритании). Компания под номером два из списка, как следует из Базового стандарта, является поставщиком ликвидности. Но она же и заключает сделки с гражданами России, не имея при этом лицензию ЦБ РФ. Иными словами, каждая из крупных Форекс организаций (Alpari, Forex Club и TeleTrade) создала бизнес-инфраструктуру, состоящую из несколько организаций, позволяющую не выводить сделки клиентов на межбанковский рынок. В результате, вместо обещанных STP-счетов, компании подключают DD-счета. А те клиенты, которые находятся на ECN-счетах, торгуют внутри Форекс дилера и не имеют возможности торговать с клиентами из других дилинговых центров. Как понять, что такое Форекс? Возможно, данные механизмы могут показаться сложными для понимания, но простым языком понять, что такое Форекс можно опираясь на зарубежный опыт и мнение экспертов. Форекс критикуется научным и экспертным сообществом. В 2009 году США приняли Закон Додда — Франка, запрещающий игры на Форекс. Один из мировых авторитетов в области биржевой торговли Александр Элдер назвал "лохотроном" большинство форексных игр. В России, старший преподаватель ВШЭ, сертифицированный международный аналитик CIIA, Тимофеев Д.В. назвал Форекс "бесполезной и дорогой лотереей". Справка. Форекс – это рынок исключительно для юридических лиц, так как называется межбанковским - то есть между юл - банками. Из самого определения исходит, что Форекс для физических лиц не существует. В ЦБ РФ, ФАС, Роскомнадзор, Минфин и Госдуму отправлены предложения о полном запрете деятельности Форекс организаций в России, в том числе, посредством сети "Интернет". Также было предложено реабилитировать понятие арбитражные конверсионные операции по купле-продажи валюты и ввести уголовную ответственность за распространение слова "Форекс" в России.
Нейтральный отзыв
30 сентября 2020, 10:55
Недавно прошел регистрацию на Велтрейд а торгую уже несколько лет пришлось раньше сменить брокера сейчас все нормально проблем нет, решил начать торговать криптовалютой вот и выбирал брокера вопросов и нареканий пока не возникает Спасибо всем кто помог с дельными советами может быть есть какие то нормальные варианты по индикаторам или дополнительные книги по крипто.
Положительный отзыв
25 сентября 2020, 06:04
Я работаю в компании Инстафорекс уже два с половиной года, и, к сведению многих, этот брокер имеет лицензию. Вот почему я открыл у них счет. У них есть отдельный счет для средств своих клиентов, и я уверен, что этот брокер честен. До сих пор я сделал два вывода средств, и оба были обработаны эффективно.
Нейтральный отзыв
22 сентября 2020, 15:13
Первоначально я инвестировал в общей сложности 105 000 долларов в течение 5 недель моего брокера. Мой бонус / прибыль составил $ 830 000, каждая попытка вывести деньги провалилась, и мне было поручено сделать еще один депозит в размере $25 000, прежде чем я смогу снять деньги, что я и сделал. До сих пор я все еще не могу снять деньги, и все попытки связаться с брокером провалились. Это очень жалко, и я чувствовал себя так плохо, теряя свои инвестиции. Я сделал тест на должную осмотрительность, прежде чем инвестировать с ними, но угадайте, что я в конечном итоге обжегся. Это делается для того, чтобы создать осознанность, не всем может быть так же повезло, как мне. Я говорю это потому, что мне удалось вернуть свои средства. Благодаря специалисту по восстановлению, она частный детектив и эксперт по восстановлению богатства...свяжитесь с ним по почте для получения дополнительных запросов (ameliaowen122@gmail. com), подумал, что кто-то может найти эту информацию полезной.
Нейтральный отзыв
17 сентября 2020, 14:21
я новичок, сейчас обучаюсь торговли на форекс. мне помогает компания, дает бесплатные материалы и консультирует. пока мне нравится. интересно, есть ли здесь трейдеры, которые могут поделиться опытом?)
Положительный отзыв
16 сентября 2020, 05:35
Я также потерял около $ 75 000 на брокере IQ option и 2 поддельных веб-сайта бинарных опционов, но я делюсь своим опытом здесь, чтобы просветить и обучить всех, кто теряет деньги или потерял деньги из-за мошенничества, включая бинарные опционы,мошенничество с датами, восстановить все ваши потерянные деньги в биткойн и другие криптовалюты, ипотечные/риэлторские мошенничества и поддельные ICO.Тем не менее, я смог вернуть все деньги, которые я потерял мошенникам с помощью профессионала по восстановлению, и я рад сообщить вам, что есть надежда для всех, кто потерял деньги, чтобы мошенничать. Свяжитесь с этим по почте (lisakimberly@gmail.com ) или через whatsapp (+18133243782) она поможет вам вернуть ваши средства.
Все отзывы

Статьи

Как работает Форекс?
Как работает Форекс?
Как работает Форекс? Кто является участниками рынка Форекс? Какую роль играют брокеры на бирже Форекс? Кто такие быки и медведи в трейдинге? Что такое спред, пункты и лоты Форекс?
Лучший Форекс брокер для начинающих трейдеров
Лучший Форекс брокер для начинающих трейдеров
Как выбрать брокера для начинающих трейдеров? Как избежать уловок брокеров мошенников? Критерии выбора надежного Форекс брокера.
Лучшие криптовалюты 2020 года
Лучшие криптовалюты 2020 года
Что такое альткоины? Какая криптовалюта лучше? Критерии отбора альткоинов для торговли. ТОП лучших криптовалют 2020 года стоимостью менее 1 доллара.
Обучение Форекс для начинающих – знакомство с торговым терминалом
Обучение Форекс для начинающих – знакомство с торговым терминалом
Обучение трейдингу с нуля – как торговать на Форекс в торговом терминале MetaTrader 4, какие бывают типы графиков Форекс, что такое цены Bid и Ask, как настраивать график и создавать шаблоны.
Как торговать акциями во время коронавируса?
Как торговать акциями во время коронавируса?
Как торговать акциями во время падения фондового рынка? Какие покупать акции в кризис 2020 года? Какая самая лучшая стратегия торговли акциями? Где торговать акциями?
Что ждет биткоин в 2020 году – коронавирус и халвинг
Что ждет биткоин в 2020 году – коронавирус и халвинг
Как заработать на коронавирусе? Какое влияние коронавируса на биткоин? Когда будет халвинг биткоина и что от него ждать? Стоит ли покупать биткоин сейчас? Какие прогнозы биткоина в 2020 году?
Стратегия торговли во флете с индикатором Range Bars – торгуем по цене, а не по времени
Стратегия торговли во флете с индикатором Range Bars – торгуем по цене, а не по времени
Что такое Range Trading? Как торговать в диапазоне? Что такое Range Bars? Как торговать по стратегии торговли во флете на Форекс с помощью индикатора Range Bars?
Лучшая стратегия Форекс «Веер Ганна»
Лучшая стратегия Форекс «Веер Ганна»
Что такое веер Ганна? В чем секрет успеха Уильяма Ганна? Как пользоваться веером Ганна? Как построить веер Ганна? Как торговать по стратегии Ганна?
Все статьи

Как выбрать надежного форекс брокера?

Рейтинг форекс брокеров

С развитием Форекс индустрии появляется все больше брокерских компаний, предлагающих свои услуги частным трейдерам, поэтому сделать правильный выбор брокера и не наткнуться на мошенников становится все сложнее. В борьбе за новых клиентов брокерские компании готовы пойти практически на все, включая самопиар и нечестные методы конкуренции. Будучи начинающим трейдером бывает очень непросто определиться среди всего этого многообразия компаний и сделать выбор брокера Форекс, которому можно доверить свои деньги. Сейчас в Интернете можно найти много информации по брокерам, но возникает справедливый вопрос, является ли она достоверной? Известны случаи, когда финансовые пирамиды длительное время выдавали себя за брокеров, достаточно вспомнить «MMCIS group» и «Forex Trend». Самым лучшим вариантом считается совет вашего друга, который уже не первый год торгует на Форекс, а значит сможет порекомендовать надежных брокеров. Но не у всех есть такие друзья, поэтому многие новички на Форекс прибегают к помощи различных форумов и сообществ. Однако и здесь вас может ожидать неудача. Во-первых, сколько людей – столько и мнений, поэтому отзывы на таких форумах не всегда бывают объективными и правдивыми. Во-вторых, недобросовестные брокеры в борьбе за своих клиентов очень часто сами пишут хвалебные отзывы о себе или занимаются антипиаром других брокерских компаний, публикуя негативные отзывы о них. Проверить, какие отзывы являются правдой, а какие ложью, практически невозможно. Остается только одно – это рейтинг Форекс брокеров.

Почему вы должны выбрать именно наш рейтинг брокеров Trade Leader?

С рейтингами надежности брокеров аналогичная ситуация, как и с форумами. В последнее время их стало так же много, как и брокерских компаний. Многие из них являются партнерами брокеров, топовые места рейтинга продаются, а отзывы пишутся под заказ. Что же отличает нас от большинства рейтингов форекс брокеров? Мы сами являемся трейдерами и понимаем, как важен правильный выбор брокера для успешной торговли. Поэтому мы решили создать честный рейтинг брокеров, нацеленный на обычных трейдеров, которые ищут надежных Форекс брокеров. Перед вами независимый рейтинг брокеров, к формированию которого мы не имеем никакого отношения. Мы только создали удобный сервис, а составляете рейтинг лучших брокеров непосредственно вы, оставляя свои отзывы, а также преимущества и недостатки компаний, и голосуя за них. Нам важно каждое мнение, если вы когда-то работали у брокера форекс или торгуете до сих пор в какой-нибудь компании, то оставьте о ней отзыв. Он будет полезен новичкам, которые только начинают свой путь трейдера. К тому же все реальные отзывы о брокерах формируют рейтинг брокерских компаний. Информацию о том, как рассчитывается рейтинг, вы сможете найти в конце статьи. Со своей стороны мы гарантируем, что все отзывы трейдеров проходят жесткую модерацию, а подозрительные отзывы помечаются специальным значком и не участвуют в формировании рейтинга. Кроме того, мы собираем всю информацию о компаниях и делаем подробные обзоры брокеров. Наши независимые обзоры Форекс брокеров составляются опытными трейдерами. В них вы можете узнать, где и кем регулируется брокер, в какой стране он зарегистрирован, какие торговые условия он предоставляет и многое другое. Познакомившись с различными обзорами на нашем сайте, вы сможете провести собственное сравнение брокеров и определиться с тем, какого брокера выбрать для торговли на Форекс.

Критерии выбора брокера форекс

Как уже упоминалось выше, брокерских компаний настолько много, что просто нереально перечислить их все, тем более сделать подробный обзор. Но вы сами в состоянии составить свой список Форекс брокеров, это не так уж и сложно, достаточно следовать нашим рекомендациям. Перед тем, как выбрать брокера, нужно проверить его по следующим критериям:

  1. Репутация. Это один из самых важных критериев. Как правило, все крупнейшие брокеры имеют хорошую репутацию. Под репутацией, прежде всего, понимается имидж компании, без которого невозможно быть лидером на рынке финансовых услуг и составлять конкуренцию другим компаниям. Первое, на что вы должны обратить внимание – это на возраст брокера. Чем дольше он находится на рынке, тем больше вероятность того, что перед вами лучший брокер, а не мошенник или финансовая пирамида. Отдавайте предпочтение компаниям, которые находятся на рынке больше 10 лет. Хотя иногда бывают исключения. Нередко популярные брокеры, имеющие хорошую репутацию, предоставляют худшие торговые условия, чем молодая компания, которая открылась год назад и для привлечения своих клиентов готова оказывать услуги по более привлекательным ценам. Здесь нужно понимать, что за раскрученный бренд приходится платить, а при работе с молодыми компаниями всегда есть риск нарваться на мошенников;
  2. Регулирование. Это не менее важный показатель надежности брокера. Всех Форекс-дилеров можно условно разделить на регулируемые брокеры и оффшорные компании. Деятельность брокеров регулируется законами и надзорными брокерами той страны, на территории которой они зарегистрированы. Если говорить о зарубежных брокерах, то они обычно имеют лицензию FCA (Великобритания) или CySEC (Кипр) – это самые надежные регуляторы, осуществляющие выдачу лицензий, без которых деятельность брокерских компаний является незаконной. Кроме того, регуляторы контролируют их работу, проводят регулярные проверки, выступают в роли арбитража между брокером и их клиентами, а в случае обнаружения нарушений применяют к ним дисциплинарные взыскания в виде штрафов и даже отзыва лицензии. Оффшорные брокеры регистрируются в странах оффшорной зоны (Британские Виргинские острова, Сент-Винсент и Гренадины, Белиз и т. д.), в которых уже нет такого серьезного регулирования, как в странах ЕС, но с другой стороны у компаний существенно снижаются издержки, и они готовы предложить более выгодные условия. Российские брокеры регулируются ЦБ РФ, но поскольку закон о Форекс в России вышел недавно, то система надзора за российскими Форекс-дилерами еще не отлажена и вызывает много вопросов. Самыми лучшими в плане безопасности являются европейские брокеры с лицензией, даже в случае их банкротства вы сможете получить приличную компенсацию;
  3. Торговые условия. Лучшие Форекс брокеры предлагают самые выгодные торговые условия. Во-первых, это минимальный спред (сейчас идет речь о ECN-счетах, так как на классических счетах спред обычно выше среднего). Крупнейшие брокеры сотрудничают с большим количеством поставщиков ликвидности, благодаря чему могут предлагать практически нулевой спред и мгновенное исполнение ордеров, что является очень выгодным для скальперов. Во-вторых, это большой размер кредитного плеча. Данная функция позволяет открывать сделки, не имея на своем счету большого депозита. В-третьих, это отсутствие реквот и проскальзываний. Моментальное исполнение ордеров гарантирует, что ваша сделка будет открыта по выгодной цене без повторных запросов при появлении новой цены (реквоты), а отложенные или защитные ордера сработают по установленной вами цене без проскальзываний в случае повышения волатильности. Наконец, это минимальные требования к размеру депозита, которые будут особенно интересны новичкам, так как у них может не хватить собственных средств для открытия счета. Все эти условия обычно предлагает ТОП лучших брокеров Форекс, которые готовы составить конкуренцию более мелким брокерам;
  4. Торговая платформа. Еще одним критерием выбора брокера является наличие надежной торговой платформы. Для новичков такой платформой, безусловно, считается MetaTrader 4. Если брокер использует непопулярную платформу, то многие трейдеры обойдут его стороной. Хотя на сегодняшний день есть много современных торговых платформ, которые намного лучше и быстрее работают, чем MT4, но они не получили широкое распространение, а потому еще долгое время в лидерах программного обеспечения для Форекс останется MetaTrader. А вот опытные трейдеры уже начинают присматриваться к другим торговым платформам, поэтому наличие в арсенале брокеров таких терминалов, как cTrader и xStation, существенно поднимает их рейтинг. Кроме того, в последнее время трейдеры предъявляют требования к наличию веб-терминала, не требующего установки на ПК, а с развитием мобильного трейдинга становятся все популярней мобильные приложения торговых терминалов. Данная функция является очень удобной для занятых людей, так как позволяет быстро реагировать на последние изменения рынка, находясь при этом на работе или в поездке. Поэтому лучшие брокеры 2017 года предлагают как стационарные торговые платформы, так и их официальные мобильные версии;
  5. Наличие дополнительных функций. Чтобы сделать торговлю еще более удобной и комфортной, брокерские компании предлагают дополнительные функции. Например, новичкам будет полезен бесплатный демо-счет с возобновляемым депозитом, при помощи которого начинающий трейдер может потренироваться в открытии сделок, разработать свою торговую стратегию или протестировать советник. Кроме того, для начинающих трейдеров брокеры нередко проводят обучение, в том числе и бесплатное. Наличие центовых счетов позволит перейти к реальной торговле с минимальными рисками, что позволит лучше почувствовать рынок. А более опытным трейдерам будет интересна аналитика и прогнозы. Большое количество торговых инструментов, включая драгоценные металлы, CFD-контракты, акции и индексы, а также возможность скальпировать и хеджировать свои позиции – все это существенно поднимает рейтинг Forex брокеров;
  6. Бонусы и акции. Наличие бонусов не является определяющим фактором при выборе того или иного брокера, но для новичков служит дополнительным стимулом вложения средств. Здесь следует понимать, что наличие больших бонусов (более 100% от суммы пополнения) является скорее признаком того, что перед вами мошенник. Так, многие финансовые пирамиды, понимая, что поток новых клиентов начинает снижаться, запускают бонусные акции для привлечения новых средств, а затем происходит их закрытие. В то время как самые надежные брокеры вообще отказались от бонусной системы, так как трейдеры пытаются их отыграть, в итоге это приводит к повышению объемов торгов и сливу депозита. Все бонусы устроены таким образом, что сначала расходуются собственные средства, а когда сумма ваших средств приближается к нулю, происходит списание бонуса. Получается, что теряется весь смысл получения бонусов, казалось бы, увеличивается депозит, но бонус не участвует в просадке, а отыграть его практически невозможно, в результате вы начинаете рисковать и сливаетесь. Однако есть торгуемые бонусы (обычно не превышают 20-30% от депозита), участвующие в просадке депозита, и бездепозитные бонусы, которые предлагаются брокером для оценки его торговых условий и быстродействия торговой платформы. Вот их можно и нужно использовать, но не все брокеры их предоставляют;
  7. Способы пополнения счета и вывода средств. Большое разнообразие способов пополнения и снятия средств повышает рейтинг компаний, так как одним трейдерам удобно использовать электронные платежные системы (WebMoney, PayPal, Яндекс.Деньги, QIWI, Skrill Moneybookers), другим выводить прибыль на пластиковые карты или банковским переводом. Чем больше способов оплаты, тем лучше, поскольку трейдер скорее предпочтет смену брокера, чем работу в не комфортной для него платежной системе. Но с этим проблем обычно не возникает, так как брокеры прекрасно это понимают и постоянно расширяют список доступных платежных систем. Некоторые брокеры уже предоставляют возможность выводить на биткоин-кошельки, что является прогрессом в Форекс индустрии. Более того, в последнее время брокерские компании стали компенсировать комиссии платежных систем, что также является большим преимуществом;
  8. Техническая служба поддержки клиентов. Еще одним важным критерием надежности брокера является наличие профессиональной службы поддержки клиентов. Прежде чем зарегистрироваться у выбранного брокера, пообщайтесь со службой поддержки, так как она является связующим звеном между вами и компанией. Напишите в чат, спросите, кем регулируется компания, какие предоставляет торговые условия и т. д. От скорости ответов и вежливости менеджеров во многом зависит, стоит ли работать с этой компанией или нет, так как в случае каких-либо спорных вопросов вам предстоит общаться с техподдержкой. Также нелишним будет наличие русскоязычной поддержки, поскольку не каждый сможет объясняться на английском языке. Кроме того, поинтересуйтесь, как работает служба поддержки, лучшие брокеры Форекс обычно осуществляют поддержку своих клиентов в режиме 24/7, а также предоставляют бесплатный телефон горячей линии.

Как формируется рейтинг брокеров Trade Leader?

Перед тем, как попасть в список лучших брокеров по версии сайта Trade Leader, компания проходит модерацию и проверку параметров. Каждому параметру присваивается определенное количество баллов в зависимости от его значимости:

  • за каждый год существования компании по 2 балла;
  • за каждый язык по 3 балла;
  • за каждую платежную систему, используемую для пополнения счета, по 3 балла;
  • за каждую платежную систему, предназначенную для снятия средств, по 5 баллов;
  • за каждую валюту, в которой можно открыть счет, по 5 баллов;
  • за наличие демо-счета – 5 баллов;
  • за предоставление бонусов за пополнение, бездепозитных бонусов, исламских счетов, обучающих семинаров, доверительного управления и партнерской программы – 10 баллов;
  • за каждую торговую платформу по 10 баллов, если это MT5 или cTrader – по 15 баллов;
  • за наличие функций по копированию сделок, ПАММ-счетов, начислению процентов на остаток средств на счете – 20 баллов;
  • за наличие ECN-счетов, аналитики – 30 баллов;
  • за предоставление услуги сегрегированных счетов (на которых хранятся средства клиентов отдельно от счетов компании), скальпинга – 40 баллов;
  • за низкий спред – 50 баллов, за средний спред – 20 баллов, за высокий спред – 0 баллов;
  • если брокеру присвоена рейтингом Trade Leader отметка «надежного», то он получает дополнительно 30 баллов.

Брокерские компании тщательным образом проходят проверку информации о наличии лицензий регуляторов, имеющейся на сайте брокера. В зависимости от авторитетности регулирующих организаций брокерам присваивается определенное количество баллов:

  • низкая (Financial Commission, НАФД, КРОУФР, НАУФОР) – от 5 до 15 баллов;
  • средняя (CySEC, FSCL, BaFin) – от 20 до 35 баллов;
  • высокая (FCA, NFA, FINRA, SIPC, MiFID) – от 40 до 50 баллов.

За каждый положительный отзыв, прошедший модерацию, брокеру присваивается 2 балла, за каждый плюс – 0.2 балла, а за оставленный негативный отзыв с брокера снимается 2 балла.

Таким образом, используя наш независимый рейтинг брокеров Форекс, вы экономите свое время и деньги. Вам не нужно больше тратить свое время на поиски надежных брокеров в России и рисковать своими средствами, вкладывая их в малоизвестные брокерские компании. На Trade Leader вы получаете уже проверенных нами рекомендуемых брокеров, честные отзывы и сформированный ТОП 10 брокеров. Более того, мы открыты к общению с нашими пользователями, и готовы выслушать ваши замечания и предложения (для этого перейдите в Контакты и отправьте письмо на указанный там электронный адрес). Желаем успешной вам торговли!

Категории

Терминалы

Регулирование

Платежные системы