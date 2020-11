Рейтинг форекс брокеров

Негативный отзыв

Альпари - мошенники с многолетним стажем. Не доверяйте им свои деньги. На межбанк заявки не выводят. Манипулируют терминалом и т.д. В рекламе счета ECN должны выводить заявки на межбанк, на самом деле не выводятся. Обыкновенная кухня. Ниже подробное описание схемы работы этих жуликов. Все отзывы, которые ниже, заказные. Могу подтвердить все документально. Каждый, кто когда-либо приходил на тренинг Форекс компаний в России, это как правило крупнейшие Alpari, Forex Club и TeleTrade, слышал, что организация обещает передавать сделку банку, а сама должна являться только посредником. Типы счетов у Форекс организаций Чтобы понять так ли это и как работает механизм передачи сделок контрагенту, вначале следует разобраться какие типы счетов открывают Форекс компании: 1) DD (dealing desk), предусматривает обработку ордеров в дилинговом центре, без вывода на межбанковский рынок. Такая схема часто называется Форекс-кухней; 2) NDD (non-dealing desk ), компания частично сама обрабатывает сделки, частично передает контрагенту; 3) ECN (electronic communication network) - сеть, схожая с принципом работы пиринговый (P2P) сетей, по аналогии с torrent, когда игроки торгуют между собой; 4) STP (straight through processing ) - вывод заявок клиентов Форекс компании напрямую к поставщикам ликвидности, число которых может быть ограничено; 5) DMA (direct memory access) - вывод сделок трейдеров напрямую к поставщикам ликвидности, заявки клиентов перекрываются объемами конкретных поставщиков ликвидности. Однако грань отличий всех типов счетов у крупных Форекс компаний Alpari, Forex Club и TeleTrade стирается. Происходит это от того, что каждый бренд имеет несколько зарегистрированных компаний. Одни из которых являются поставщиками ликвидности, другие Форекс дилерами. Так, в соответствии в частью 2.14. Базового стандарта, опубликованного на сайте Банка России, Alpari Limited является поставщиком ликвидности. И это в отдельности от своей основной деятельности Форекс дилера. То есть компания сама себе может передавать сделки своих клиентов. Выходит, что в любом случае ордера обрабатываются внутри Группы компаний. Сам себе поставщик Как это происходит в детальности? Пример Группы компаний Alpari. По информации с сайтов компаний Группы, Альпари имеет следующие российскую и иностранные организации: 1) Российское Общество с ограниченной ответственностью "Альпари Форекс", сайт https://www.alpariforexdealer.ru; 2) Иностранный Alpari Limited, Cedar Hill Crest, Villa, Kingstown VC0100, Saint Vincent and the Grenadines, регистрационный номер 20389 IBC от 2012 г. (зарегистрированный в офшорном государстве Сент-Винсент и Гренадины); 3) Alpari Limited, 60 Market Square, Belize City, Belize, регистрационный номер 137,509, (зарегистрированный в офшорном государстве Белиз); 4) Alpari Research & Analysis Limited, 17 Ensign House, Admirals Way, Canary Wharf, London, United Kingdom, регистрационный номер E14 9XQ (зарегистрирован в Великобритании). Компания под номером два из списка, как следует из Базового стандарта, является поставщиком ликвидности. Но она же и заключает сделки с гражданами России, не имея при этом лицензию ЦБ РФ. Иными словами, каждая из крупных Форекс организаций (Alpari, Forex Club и TeleTrade) создала бизнес-инфраструктуру, состоящую из несколько организаций, позволяющую не выводить сделки клиентов на межбанковский рынок. В результате, вместо обещанных STP-счетов, компании подключают DD-счета. А те клиенты, которые находятся на ECN-счетах, торгуют внутри Форекс дилера и не имеют возможности торговать с клиентами из других дилинговых центров. Как понять, что такое Форекс? Возможно, данные механизмы могут показаться сложными для понимания, но простым языком понять, что такое Форекс можно опираясь на зарубежный опыт и мнение экспертов. Форекс критикуется научным и экспертным сообществом. В 2009 году США приняли Закон Додда — Франка, запрещающий игры на Форекс. Один из мировых авторитетов в области биржевой торговли Александр Элдер назвал "лохотроном" большинство форексных игр. В России, старший преподаватель ВШЭ, сертифицированный международный аналитик CIIA, Тимофеев Д.В. назвал Форекс "бесполезной и дорогой лотереей". Справка. Форекс – это рынок исключительно для юридических лиц, так как называется межбанковским - то есть между юл - банками. Из самого определения исходит, что Форекс для физических лиц не существует. В ЦБ РФ, ФАС, Роскомнадзор, Минфин и Госдуму отправлены предложения о полном запрете деятельности Форекс организаций в России, в том числе, посредством сети "Интернет". Также было предложено реабилитировать понятие арбитражные конверсионные операции по купле-продажи валюты и ввести уголовную ответственность за распространение слова "Форекс" в России.