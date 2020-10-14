Как выбрать надежного форекс брокера?

С развитием Форекс индустрии появляется все больше брокерских компаний, предлагающих свои услуги частным трейдерам, поэтому сделать правильный выбор брокера и не наткнуться на мошенников становится все сложнее. В борьбе за новых клиентов брокерские компании готовы пойти практически на все, включая самопиар и нечестные методы конкуренции. Будучи начинающим трейдером бывает очень непросто определиться среди всего этого многообразия компаний и сделать выбор брокера Форекс, которому можно доверить свои деньги. Сейчас в Интернете можно найти много информации по брокерам, но возникает справедливый вопрос, является ли она достоверной? Известны случаи, когда финансовые пирамиды длительное время выдавали себя за брокеров, достаточно вспомнить «MMCIS group» и «Forex Trend». Самым лучшим вариантом считается совет вашего друга, который уже не первый год торгует на Форекс, а значит сможет порекомендовать надежных брокеров. Но не у всех есть такие друзья, поэтому многие новички на Форекс прибегают к помощи различных форумов и сообществ. Однако и здесь вас может ожидать неудача. Во-первых, сколько людей – столько и мнений, поэтому отзывы на таких форумах не всегда бывают объективными и правдивыми. Во-вторых, недобросовестные брокеры в борьбе за своих клиентов очень часто сами пишут хвалебные отзывы о себе или занимаются антипиаром других брокерских компаний, публикуя негативные отзывы о них. Проверить, какие отзывы являются правдой, а какие ложью, практически невозможно. Остается только одно – это рейтинг Форекс брокеров.

Почему вы должны выбрать именно наш рейтинг брокеров Trade Leader?

С рейтингами надежности брокеров аналогичная ситуация, как и с форумами. В последнее время их стало так же много, как и брокерских компаний. Многие из них являются партнерами брокеров, топовые места рейтинга продаются, а отзывы пишутся под заказ. Что же отличает нас от большинства рейтингов форекс брокеров? Мы сами являемся трейдерами и понимаем, как важен правильный выбор брокера для успешной торговли. Поэтому мы решили создать честный рейтинг брокеров, нацеленный на обычных трейдеров, которые ищут надежных Форекс брокеров. Перед вами независимый рейтинг брокеров, к формированию которого мы не имеем никакого отношения. Мы только создали удобный сервис, а составляете рейтинг лучших брокеров непосредственно вы, оставляя свои отзывы, а также преимущества и недостатки компаний, и голосуя за них. Нам важно каждое мнение, если вы когда-то работали у брокера форекс или торгуете до сих пор в какой-нибудь компании, то оставьте о ней отзыв. Он будет полезен новичкам, которые только начинают свой путь трейдера. К тому же все реальные отзывы о брокерах формируют рейтинг брокерских компаний. Информацию о том, как рассчитывается рейтинг, вы сможете найти в конце статьи. Со своей стороны мы гарантируем, что все отзывы трейдеров проходят жесткую модерацию, а подозрительные отзывы помечаются специальным значком и не участвуют в формировании рейтинга. Кроме того, мы собираем всю информацию о компаниях и делаем подробные обзоры брокеров. Наши независимые обзоры Форекс брокеров составляются опытными трейдерами. В них вы можете узнать, где и кем регулируется брокер, в какой стране он зарегистрирован, какие торговые условия он предоставляет и многое другое. Познакомившись с различными обзорами на нашем сайте, вы сможете провести собственное сравнение брокеров и определиться с тем, какого брокера выбрать для торговли на Форекс.

Критерии выбора брокера форекс

Как уже упоминалось выше, брокерских компаний настолько много, что просто нереально перечислить их все, тем более сделать подробный обзор. Но вы сами в состоянии составить свой список Форекс брокеров, это не так уж и сложно, достаточно следовать нашим рекомендациям. Перед тем, как выбрать брокера, нужно проверить его по следующим критериям:

Репутация. Это один из самых важных критериев. Как правило, все крупнейшие брокеры имеют хорошую репутацию. Под репутацией, прежде всего, понимается имидж компании, без которого невозможно быть лидером на рынке финансовых услуг и составлять конкуренцию другим компаниям. Первое, на что вы должны обратить внимание – это на возраст брокера. Чем дольше он находится на рынке, тем больше вероятность того, что перед вами лучший брокер, а не мошенник или финансовая пирамида. Отдавайте предпочтение компаниям, которые находятся на рынке больше 10 лет. Хотя иногда бывают исключения. Нередко популярные брокеры, имеющие хорошую репутацию, предоставляют худшие торговые условия, чем молодая компания, которая открылась год назад и для привлечения своих клиентов готова оказывать услуги по более привлекательным ценам. Здесь нужно понимать, что за раскрученный бренд приходится платить, а при работе с молодыми компаниями всегда есть риск нарваться на мошенников; Регулирование. Это не менее важный показатель надежности брокера. Всех Форекс-дилеров можно условно разделить на регулируемые брокеры и оффшорные компании. Деятельность брокеров регулируется законами и надзорными брокерами той страны, на территории которой они зарегистрированы. Если говорить о зарубежных брокерах, то они обычно имеют лицензию FCA (Великобритания) или CySEC (Кипр) – это самые надежные регуляторы, осуществляющие выдачу лицензий, без которых деятельность брокерских компаний является незаконной. Кроме того, регуляторы контролируют их работу, проводят регулярные проверки, выступают в роли арбитража между брокером и их клиентами, а в случае обнаружения нарушений применяют к ним дисциплинарные взыскания в виде штрафов и даже отзыва лицензии. Оффшорные брокеры регистрируются в странах оффшорной зоны (Британские Виргинские острова, Сент-Винсент и Гренадины, Белиз и т. д.), в которых уже нет такого серьезного регулирования, как в странах ЕС, но с другой стороны у компаний существенно снижаются издержки, и они готовы предложить более выгодные условия. Российские брокеры регулируются ЦБ РФ, но поскольку закон о Форекс в России вышел недавно, то система надзора за российскими Форекс-дилерами еще не отлажена и вызывает много вопросов. Самыми лучшими в плане безопасности являются европейские брокеры с лицензией, даже в случае их банкротства вы сможете получить приличную компенсацию; Торговые условия. Лучшие Форекс брокеры предлагают самые выгодные торговые условия. Во-первых, это минимальный спред (сейчас идет речь о ECN-счетах, так как на классических счетах спред обычно выше среднего). Крупнейшие брокеры сотрудничают с большим количеством поставщиков ликвидности, благодаря чему могут предлагать практически нулевой спред и мгновенное исполнение ордеров, что является очень выгодным для скальперов. Во-вторых, это большой размер кредитного плеча. Данная функция позволяет открывать сделки, не имея на своем счету большого депозита. В-третьих, это отсутствие реквот и проскальзываний. Моментальное исполнение ордеров гарантирует, что ваша сделка будет открыта по выгодной цене без повторных запросов при появлении новой цены (реквоты), а отложенные или защитные ордера сработают по установленной вами цене без проскальзываний в случае повышения волатильности. Наконец, это минимальные требования к размеру депозита, которые будут особенно интересны новичкам, так как у них может не хватить собственных средств для открытия счета. Все эти условия обычно предлагает ТОП лучших брокеров Форекс, которые готовы составить конкуренцию более мелким брокерам; Торговая платформа. Еще одним критерием выбора брокера является наличие надежной торговой платформы. Для новичков такой платформой, безусловно, считается MetaTrader 4. Если брокер использует непопулярную платформу, то многие трейдеры обойдут его стороной. Хотя на сегодняшний день есть много современных торговых платформ, которые намного лучше и быстрее работают, чем MT4, но они не получили широкое распространение, а потому еще долгое время в лидерах программного обеспечения для Форекс останется MetaTrader. А вот опытные трейдеры уже начинают присматриваться к другим торговым платформам, поэтому наличие в арсенале брокеров таких терминалов, как cTrader и xStation, существенно поднимает их рейтинг. Кроме того, в последнее время трейдеры предъявляют требования к наличию веб-терминала, не требующего установки на ПК, а с развитием мобильного трейдинга становятся все популярней мобильные приложения торговых терминалов. Данная функция является очень удобной для занятых людей, так как позволяет быстро реагировать на последние изменения рынка, находясь при этом на работе или в поездке. Поэтому лучшие брокеры 2017 года предлагают как стационарные торговые платформы, так и их официальные мобильные версии; Наличие дополнительных функций. Чтобы сделать торговлю еще более удобной и комфортной, брокерские компании предлагают дополнительные функции. Например, новичкам будет полезен бесплатный демо-счет с возобновляемым депозитом, при помощи которого начинающий трейдер может потренироваться в открытии сделок, разработать свою торговую стратегию или протестировать советник. Кроме того, для начинающих трейдеров брокеры нередко проводят обучение, в том числе и бесплатное. Наличие центовых счетов позволит перейти к реальной торговле с минимальными рисками, что позволит лучше почувствовать рынок. А более опытным трейдерам будет интересна аналитика и прогнозы. Большое количество торговых инструментов, включая драгоценные металлы, CFD-контракты, акции и индексы, а также возможность скальпировать и хеджировать свои позиции – все это существенно поднимает рейтинг Forex брокеров; Бонусы и акции. Наличие бонусов не является определяющим фактором при выборе того или иного брокера, но для новичков служит дополнительным стимулом вложения средств. Здесь следует понимать, что наличие больших бонусов (более 100% от суммы пополнения) является скорее признаком того, что перед вами мошенник. Так, многие финансовые пирамиды, понимая, что поток новых клиентов начинает снижаться, запускают бонусные акции для привлечения новых средств, а затем происходит их закрытие. В то время как самые надежные брокеры вообще отказались от бонусной системы, так как трейдеры пытаются их отыграть, в итоге это приводит к повышению объемов торгов и сливу депозита. Все бонусы устроены таким образом, что сначала расходуются собственные средства, а когда сумма ваших средств приближается к нулю, происходит списание бонуса. Получается, что теряется весь смысл получения бонусов, казалось бы, увеличивается депозит, но бонус не участвует в просадке, а отыграть его практически невозможно, в результате вы начинаете рисковать и сливаетесь. Однако есть торгуемые бонусы (обычно не превышают 20-30% от депозита), участвующие в просадке депозита, и бездепозитные бонусы, которые предлагаются брокером для оценки его торговых условий и быстродействия торговой платформы. Вот их можно и нужно использовать, но не все брокеры их предоставляют; Способы пополнения счета и вывода средств. Большое разнообразие способов пополнения и снятия средств повышает рейтинг компаний, так как одним трейдерам удобно использовать электронные платежные системы (WebMoney, PayPal, Яндекс.Деньги, QIWI, Skrill Moneybookers), другим выводить прибыль на пластиковые карты или банковским переводом. Чем больше способов оплаты, тем лучше, поскольку трейдер скорее предпочтет смену брокера, чем работу в не комфортной для него платежной системе. Но с этим проблем обычно не возникает, так как брокеры прекрасно это понимают и постоянно расширяют список доступных платежных систем. Некоторые брокеры уже предоставляют возможность выводить на биткоин-кошельки, что является прогрессом в Форекс индустрии. Более того, в последнее время брокерские компании стали компенсировать комиссии платежных систем, что также является большим преимуществом; Техническая служба поддержки клиентов. Еще одним важным критерием надежности брокера является наличие профессиональной службы поддержки клиентов. Прежде чем зарегистрироваться у выбранного брокера, пообщайтесь со службой поддержки, так как она является связующим звеном между вами и компанией. Напишите в чат, спросите, кем регулируется компания, какие предоставляет торговые условия и т. д. От скорости ответов и вежливости менеджеров во многом зависит, стоит ли работать с этой компанией или нет, так как в случае каких-либо спорных вопросов вам предстоит общаться с техподдержкой. Также нелишним будет наличие русскоязычной поддержки, поскольку не каждый сможет объясняться на английском языке. Кроме того, поинтересуйтесь, как работает служба поддержки, лучшие брокеры Форекс обычно осуществляют поддержку своих клиентов в режиме 24/7, а также предоставляют бесплатный телефон горячей линии.

Как формируется рейтинг брокеров Trade Leader?

Перед тем, как попасть в список лучших брокеров по версии сайта Trade Leader, компания проходит модерацию и проверку параметров. Каждому параметру присваивается определенное количество баллов в зависимости от его значимости:

за каждый год существования компании по 2 балла;

за каждый язык по 3 балла;

за каждую платежную систему, используемую для пополнения счета, по 3 балла;

за каждую платежную систему, предназначенную для снятия средств, по 5 баллов;

за каждую валюту, в которой можно открыть счет, по 5 баллов;

за наличие демо-счета – 5 баллов;

за предоставление бонусов за пополнение, бездепозитных бонусов, исламских счетов, обучающих семинаров, доверительного управления и партнерской программы – 10 баллов;

за каждую торговую платформу по 10 баллов, если это MT5 или cTrader – по 15 баллов;

за наличие функций по копированию сделок, ПАММ-счетов, начислению процентов на остаток средств на счете – 20 баллов;

за наличие ECN-счетов, аналитики – 30 баллов;

за предоставление услуги сегрегированных счетов (на которых хранятся средства клиентов отдельно от счетов компании), скальпинга – 40 баллов;

за низкий спред – 50 баллов, за средний спред – 20 баллов, за высокий спред – 0 баллов;

если брокеру присвоена рейтингом Trade Leader отметка «надежного», то он получает дополнительно 30 баллов.

Брокерские компании тщательным образом проходят проверку информации о наличии лицензий регуляторов, имеющейся на сайте брокера. В зависимости от авторитетности регулирующих организаций брокерам присваивается определенное количество баллов:

низкая (Financial Commission, НАФД, КРОУФР, НАУФОР) – от 5 до 15 баллов;

средняя (CySEC, FSCL, BaFin) – от 20 до 35 баллов;

высокая (FCA, NFA, FINRA, SIPC, MiFID) – от 40 до 50 баллов.

За каждый положительный отзыв, прошедший модерацию, брокеру присваивается 2 балла, за каждый плюс – 0.2 балла, а за оставленный негативный отзыв с брокера снимается 2 балла.

Таким образом, используя наш независимый рейтинг брокеров Форекс, вы экономите свое время и деньги. Вам не нужно больше тратить свое время на поиски надежных брокеров в России и рисковать своими средствами, вкладывая их в малоизвестные брокерские компании. На Trade Leader вы получаете уже проверенных нами рекомендуемых брокеров, честные отзывы и сформированный ТОП 10 брокеров. Более того, мы открыты к общению с нашими пользователями, и готовы выслушать ваши замечания и предложения (для этого перейдите в Контакты и отправьте письмо на указанный там электронный адрес). Желаем успешной вам торговли!